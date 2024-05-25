Marmaris'te 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası devam ediyor

Marmaris\'te 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nda 3K, 2K, 4x400 metre bayrak yarışı karma ve gece yüzme etkinliği yapıldı. Şampiyonada 900 yüzücü mücadele ediyor. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

25.05.2024 22:53
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden 21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nda 3K, 2K, 4x400 metre bayrak yarışı karma ve gece yüzme etkinliği yapıldı.

Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ve koordinasyonunda düzenlenen şampiyonada, 9 ile 82 yaş aralığında 900 yüzücü mücadele ediyor.

Martı Hotels&Marinas'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ikinci gününde İçmeler Mahallesi'nde oluşturulan özel parkurda, Skoda 3K Açık Su Yüzme Şampiyonası, Skoda 2K Açık Su Yüzme Şampiyonası, 4x400 metre Jotun Bayrak Yarışı Karma ve 400 metre Shell Gece Yüzme Etkinliği gerçekleştirildi.

Skoda 2K Açık Su Yüzme Yarışı'nda eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da sporcularla kulaç attı.

Dereceye giren sporculara otel bahçesinde kurulan platformda ödülleri verildi.

21. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, yarın Martı Hotels 5K Açık Su Yüzme Yarışı, Setur Marinas Açık Su Yüzme Yarışı 1K, Aroma AquaKids, Quick Finans Kadınlar 4x400 metre Bayrak ve Quick Sigorta Erkekler 4x400 metrelik Bayrak Yarışı ile sona erecek.

Kaynak: AA

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