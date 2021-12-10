Marmaris'te adrenalin tutkunları güneyden esen rüzgarla sörf yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saatte 55 kilometre hızla güneyden esen kıbleyi fırsata çeviren adrenalin tutkunları, denizde rüzgar ve uçurtma sörfü keyfi yaşadı.
Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te, hızı saatte 55 kilometreyi bulan kıble, adrenalin tutkunlarını sevindirdi.
Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfüyle çeşitli hareketler sergileyen sörfçüler, renkli görüntüler oluşturdu.
Fırtınamsı rüzgara rağmen kıyıdaki ilçe sakinleri de sörfçüleri ilgiyle izledi.
Kaynak: AA
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