Marmaris'te Yat Yarışları Başladı - Son Dakika
Marmaris'te Yat Yarışları Başladı

Marmaris\'te Yat Yarışları Başladı
04.04.2026 20:45
Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları, 47 yelkenli ile 400 sporcu katılımıyla başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 5. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 5. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Moldova, Slovakya, Rusya ve Ukrayna'dan 47 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği bilgilendirme ile hazırlıklarını tamamladı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turu attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, rüzgar yardımıyla rakiplerini geçerek finişe ulaşmaya çalıştı.

Organizasyonun ilk gününde koy içinde tek yarış gerçekleştirildi.

MIYC Başkanı Bülent Çelik, kış trofesinin beşinci ayak yarışlarına 47 yelkenli ve yaklaşık 400 yelkenciyle başladıklarını kaydetti.

Altı ayaktan oluşan trofenin beşinci etabı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Marmaris'te Yat Yarışları Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Marmaris'te Yat Yarışları Başladı - Son Dakika
