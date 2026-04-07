Marmaris\'te Yüzme Havuzu Kapatıldı

07.04.2026 23:44
Marmaris Belediyesi, sağlık için yarı olimpik yüzme havuzunu kapattı; bakım maliyetleri yüksek.

Marmaris Belediyesi 25 metrelik yarı olimpik yüzme havuzunu kapattığını duyurdu.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde faaliyet gösteren yüzme havuzunda uzun süredir devam eden sorunların giderilmesi için son iki yıldır çeşitli çalışmalar yürütüldüğü anımsatıldı.

Düzenli olarak gerçekleştirilen inceleme, değerlendirme ve su analizleri sonucunda tesisin mevcut durumunun kapsamlı bir yenileme gerektirdiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Havuz alanında gözlemlenen yapısal bozulmalar, teknik altyapıdaki eksiklikler ve tesisin genel fiziki koşullarındaki yetersizlikler, mevcut haliyle sağlıklı ve güvenli hizmet sunulmasını mümkün kılmamaktadır. Özellikle su kalitesinin sporcu sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyede olması, bu durumu daha da kritik hale getirmiştir. Kullanıcılarımızın ve sporcularımızın sağlığını korumak için yüzme havuzunun geçici süreyle hizmete kapatılmasına karar verilmiştir."

Yüksek maliyet engeli

Eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan bakım ve onarım çalışmalarının yüksek maliyet gerektirdiği vurgulanan açıklamada, mevcut ekonomik şartlar altında bu maliyetlerin kısa vadede karşılanmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Yüzme havuzunun ilçe için taşıdığı önemin farkında olunduğu aktarılan açıklamada, sporcu sağlığının her türlü önceliğin üzerinde olduğu ve kararın bu nedenle alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
