Marmaris Uluslararası Yat Kulübü\'nden MIYC Trio Cup Yat Yarışlarının 2. Ayağı Sonuçlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen ve 3'er kişilik ekiplerden oluşan MIYC Trio Cup yat yarışlarının 2. ayağı sona erdi.
Marmaris Körfez içinde düzenlenen ve renkli görüntüler oluşturan yarışta Türkiye ve Rusya'dan toplam 9 yelkenli yat ve 27 sporcu rüzgara karşı yarıştı. Yarışın ikinci ayağında dereceye giren kaptanlar ve tekneleri klasmanlarına göre şu şekilde belirlendi:
IRC1- 1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir) 2- Farraway (Zafer Öznur) 3- Vakkorama (Cem Hakko)
IRC2 - 1. M2 (Hasan Cıplak)2- Aurora X (Burak Algon)3- Auriga (Behlül Usluoğlu)
Dereceye girenler, yarın kulüp bahçesinde düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Dört ayaktan oluşan kupanın üçüncü ayak yarışları 5 Nisan'da yapılacak. - MUĞLA
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