Marmaris Uluslararası Yat Kulübü\'nden MIYC Trio Cup Yat Yarışlarının 2. Ayağı Sonuçlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de Amatör Spor Kulüpleriyle Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de amatör spor kulüpleri başkanlarıyla bir araya gelerek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkenin gençlerinin bayrağımızı göndere çektireceğini ve gururlandıracağını belirtti. Ayrıca, Bakan Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye ve İtalya tarafından organize edileceğini ifade etti.