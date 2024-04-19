Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Trio Cup Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika
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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Trio Cup Yarışları Sonuçlandı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Trio Cup Yarışları Sonuçlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Trio Cup Yat Yarışları sona erdi. Dördüncü ayak mücadelesinde şampiyonlar belli oldu. IRC1 ve IRC2 kategorilerinde dereceye giren yatlar ve dümenciler ödüllerini aldı.

19.04.2024 23:39
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve dört ayaktan oluşan MIYC trio cup bugün yapılan son ayak yarışı ile sona erdi.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen MIYC Trio Cup Yat Yarışları 4. ayak mücadelesinde şampiyon yelkenciler belli oldu. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlediği ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup yarışlarının 4. ayak mücadelesiyle birlikte 2024 yılının yarışları tamamlanmış oldu. Dördüncü ayak mücadelesine Türkiye, Hollanda ve Rusya'dan 10 yelkenli yat ile 30 sporcu katıldı. Yelkenciler Marmaris Körfezinde uygun rüzgarın çıkması ile yarışlarını tamamladılar.

MIYC Trio Cup şampiyonları ve dereceye girenler dördüncü ayak sonuçlarıyla belirlendi. IRC1 ve IRC2 sınıflarında yarışarak 4. ayakta dereceye girenler ve genel sonuçların birincilerine ödülleri, kulüp bahçesinde düzenlenen törende verildi.

Dereceye giren yatlar ve dümenciler şöyle:

IRC1 kategorisi: 1. Vakkorama yatı ile dümenci Cem Hakko, 2. Faraway yatı ile dümenci Zafer Öznur, 3. VMG Yelken yatı ile dümenci Doğukan Kandemir

IRC2 kategorisi: 1. M2-DRD Hotels yatı ile dümenci Hasan Çıplak, 2. Auriga yatı ile dümenci Behlül Usluoğlu, 3. Ada Sailor yatı ile dümenci Alp Doğuoğlu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Trio Cup Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika

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