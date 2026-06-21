Marquez Çekya Etabını Kazandı - Son Dakika
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Marquez Çekya Etabını Kazandı

Marquez Çekya Etabını Kazandı
21.06.2026 17:30
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MotoGP 2026'da Marc Marquez, Çekya'da damalı bayrağa ilk ulaşarak zafer elde etti.

Motogp 2026 Çekya etabında damalı bayrağa ilk ulaşan isim İspanyol yarışçı Marc Marquez oldu. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 14. sırada tamamladı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. etabı Çekya'nın Brno şehrinde koşuldu. İspanyol yarışçı Marc Marquez, 39 dakika 51.29 saniyelik süreyle üst üste ikinci etap galibiyetini elde etti. Japon Ai Ogura yarışı liderin 0.421 saniye gerisinde 2. tamamlarken İtalyan sürücü Francesco Bagnaia ise 2.255 saniye farkla 3. oldu. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı, liderin 25.806 saniye gerisinde 14. sırada bitirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çek Cumhuriyeti, Olaylar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marquez Çekya Etabını Kazandı - Son Dakika

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