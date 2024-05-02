Marsilya ve Atalanta UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında berabere kaldı - Son Dakika
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Marsilya ve Atalanta UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Marsilya, sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda atılan gollerle eşitlik sağlanırken, ikinci yarıda her iki takım da gol bulamadı. Rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta oynanacak.

02.05.2024 23:54
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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Marsilya, sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Fransız ekibi Marsilya, İtalyan temsilcisi Atalanta'yı konuk etti. 11. dakikada Teun Koopmeiners'in asistinde Gianluca Scamacca topu ağlara göndererek Atalanta'yı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi, bu gole karşılık vermekte gecikmedi ve 20. dakikada Chancel Mbemba'nın fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitle sona erdi. İkinci yarıda iki takım da geliştirdikleri ataklarda gol bulamayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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