Masa Tenisi Turnuvası'nda Merkezefendi Birinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Masa Tenisi Turnuvası'nda Merkezefendi Birinci

Masa Tenisi Turnuvası\'nda Merkezefendi Birinci
15.03.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen turnuvada Merkezefendi Devlet Hastanesi birinci oldu.

Manisa'da 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanları arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasında Merkezefendi Devlet Hastanesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sağlık Çalışanları Arası Masa Tenisi Turnuvası" büyük bir heyecana sahne oldu. Manisa'daki sağlık kurumlarının kıyasıya mücadele ettiği turnuvada şampiyonluk ipini Merkezefendi Devlet Hastanesi göğüsledi.

Sağlık personelinin motivasyonunu artırmak ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla takım halinde gerçekleştirilen turnuva, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Günlük yoğun çalışma temposunda hayat kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanları, bu kez masa başında kupa için ter döktü.

Dereceye giren takımlara kupa verildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları arasında 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvada Merkezefendi Devlet Hastanesi birinci olurken, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü ikinci, Saruhanlı Devlet Hastanesi ise üçüncü oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Merkezefendi Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Merkezefendi, Etkinlikler, Tıp Bayramı, 14 Mart, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Masa Tenisi Turnuvası'nda Merkezefendi Birinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 11:49:55. #7.13#
SON DAKİKA: Masa Tenisi Turnuvası'nda Merkezefendi Birinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.