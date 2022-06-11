Masa Tenisinde ANALİG seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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Masa Tenisinde ANALİG seçmeleri yapıldı

11.06.2022 13:27
Masa Tenisinde ANALİG seçmeleri yapıldı

Sivas'ta Anadolu Yıldızları Ligi Masa Tenisi il seçmeleri yapıldı.

Sivas'ta Anadolu Yıldızları Ligi Masa Tenisi il seçmeleri yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Anadolu Yıldızları Ligi Masa Tenisi il seçme müsabakası" sona erdi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda düzenlenen seçmeler 1 gün sürdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı seçmelere 100 sporcu katılım sağladı.

Seçmelerde başarılı olan sporcular 18-19 Haziran'da yapılacak olan grup yarışmalarında Sivas'ı temsil edecek. Grup müsabakaları, Artvin, Düzce, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırşehir, Uşak ve Van olmak üzere 8 ilde gruplar halinde yapılacak. - SİVAS

Masa Tenisinde ANALİG seçmeleri yapıldı
Masa Tenisinde ANALİG seçmeleri yapıldı

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Kaynak: İHA

gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Masa Tenisinde ANALİG seçmeleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Masa Tenisinde ANALİG seçmeleri yapıldı - Son Dakika
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