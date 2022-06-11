Seçmelerde başarılı olan sporcular 18-19 Haziran'da yapılacak olan grup yarışmalarında Sivas'ı temsil edecek. Grup müsabakaları, Artvin , Düzce , Gaziantep , Kahramanmaraş , Kırklareli , Kırşehir , Uşak ve Van olmak üzere 8 ilde gruplar halinde yapılacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

gençlik, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Masa Tenisinde ANALİG seçmeleri yapıldı - Son Dakika

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