Masa Tenisiyle Sağlıklı Yaşam - Son Dakika
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Spor

Masa Tenisiyle Sağlıklı Yaşam

Masa Tenisiyle Sağlıklı Yaşam

İZVET, masa tenisiyle sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor, her yaştan bireyi spora davet ediyor.

16.04.2025 20:50
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İZVET'ten sağlıklı gelecek çağrısı: "Masa tenisiyle hayata hareket katın"

İZMİR - İzmir Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, "Masa tenisi, çocuklarda özellikle dikkat dağınıklığını, yaşlılarda ise Alzheimer hastalığını engelliyor. Masa tenisine 35 yaşlarında başlanıldığı zaman ise Alzheimer hastalığına yakalanma riski neredeyse sıfıra iniyor" dedi.

İZVET, her yaştan bireyi masa tenisiyle buluşturarak sağlıklı, sosyal ve aktif bir yaşam için harekete geçmeye davet ediyor. 20 yıllık deneyimiyle sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve toplumsal faydalarına da dikkat çeken İZVET, masa tenisinin bir yaşam biçimi haline gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İZVET Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kontek Grup CEO'su Tolga Murat Özdemir, enerji ve mühendislik alanındaki kariyerinin yanı sıra spora olan bağlılığıyla da dikkat çekiyor. Özdemir, "Masa tenisi sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da bireyi dinç tutuyor. Bilimsel araştırmalar, 35 yaş sonrası masa tenisine başlayan bireylerde Alzheimer riskinin neredeyse sıfıra indiğini gösteriyor. Bu nedenle kulübümüz, her yaştan bireyin aktif katılım sağlayabileceği bir spor ortamı sunuyor" diye konuştu.

İZVET'in, İzmir'de masa tenisine gönül verenlerin buluşma noktası haline gediğini ve kulüp çatısı altında; turnuvalar, etkinlikler ve özel gün organizasyonlarının düzenlendiğini anlatan Özdemir, salonlarında uluslararası standartlara uygun 15 masanın bulunduğunu ve salonun yıl boyunca her yaştan bireye açık olduğunu kaydetti.

"Hem beden hem zihin için faydalı"

Masa tenisinin özellikle kadınlar, çocuklar ve ileri yaştaki bireyler üzerindeki etkilerine vurgu yapan Kulüp Koordinatörü Aynur Özdemir, "Bu spor hem beden hem zihin için faydalı. Refleksleri geliştiriyor, konsantrasyonu artırıyor ve sosyalleşmeyi destekliyor. Sporun zarif ama dinamik tarafı, masa tenisinde kendini çok güzel gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

"40 yıl aradan sonra masa tenisine döndüm"

İZVET üyesi ve D.A.S Akademie ile LTA Teknoloji Kurumsal Başkan Yardımcısı Nilgün Akdoğan ise masa tenisinin kadınlar için güçlü bir spor olduğunu belirterek şunları söyledi: "40 yıl aradan sonra yeniden masa tenisine döndüm ve kendimi daha enerjik, daha sağlıklı hissediyorum. Özellikle kadınlara sesleniyorum; masa tenisiyle tanışın, farkı siz de hissedin."

Kulüp üyeleri arasında yer alan Yeniçağ Ecza Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dökmeci de masa tenisinin bireylerin refleks, karar verme, dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirdiğine dikkat çekti. İZVET Genel Sekreteri Zafer Yıldırım ise masa tenisi sporunun çocuklar için zararlı alışkanlıklardan uzak durma ve sağlıklı bir şekilde sosyalleşme açısından önemli bir araç olduğunu belirtti.

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Kaynak: İHA

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