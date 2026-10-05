MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol\'un hesabına giren para akıllara zarar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Hakemler Dosyası" soruşturmasında MASAK kayıtları ve ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonrası hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. MASAK incelemesinde Kol'un 2012-2026 yılları arasında hesaplarından 72 milyon 100 bin TL çıkış, hesaplarına ise 62 milyon 500 bin TL giriş olduğu tespit edildi.

"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki isim adliyeye sevk edilirken, Yasin Kol hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları da ortaya çıktı.

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz'ın ulaştığı bilgilere göre Yasin Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri mercek altına alındı.

5 BİN 978 İŞLEM İNCELENDİ

Yasin Kol, spor, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmekle suçlanırken, savcılık tutanaklarında yer alan MASAK raporundaki para transferleri de soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Raporda Yasin Kol'un banka hesaplarındaki toplam işlem hacmi hesaplandı. Yapılan incelemede 2012 ile 2026 yılları arasındaki dönemde toplam 5 bin 978 işlem tespit edildi.

MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar

HESAPLARINA 62,5 MİLYON TL GİRDİ

MASAK raporuna göre söz konusu dönemde Yasin Kol'un hesaplarına toplam 62,5 milyon TL para girişi gerçekleşti. Aynı dönemde hesaplarından çıkan para miktarının ise 72,1 milyon TL olduğu tespit edildi.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 135 MİLYON TL

Hesaplara giren ve çıkan para miktarları üzerinden yapılan incelemede Yasin Kol'un toplam işlem hacminin yaklaşık 135 milyon TL olduğu belirlendi.

MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar

2020'DEN SONRA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Raporda hesap hareketleri yıllara göre de incelendi. Yasin Kol'un hesaplarındaki işlem hacminde özellikle 2020 yılından sonra belirgin bir artış yaşandığı tespit edildi. Para giriş ve çıkışlarındaki hareketliliğin 2024-2026 yılları arasındaki dönemde daha da hızlandığı belirlendi.

SADECE 2026'DA 40,8 MİLYON TL ÇIKIŞ

Rapordaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise 2026 yılına ilişkin hesap hareketleri oldu. Yasin Kol'un hesaplarına bu yıl yaklaşık 22,3 milyon TL girerken, hesaplarından çıkan para miktarının 40,8 milyon TL olduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma KuruluSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Vinicius Junior öldürüldü mü Real Madrid harekete geçti Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
Bir sabah yürüme yetisini kaybetti Serkan Özdemir’in ilk hedefi koltuk değneğiyle merdiven inmek Bir sabah yürüme yetisini kaybetti! Serkan Özdemir'in ilk hedefi koltuk değneğiyle merdiven inmek
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
10:43
Barış Alper’in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sánchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 13:07:32. #7.13#
SON DAKİKA: MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei