Mascherano, Dünya Kupası'nda En Çok Kart Gören Oyuncu

31.05.2026 11:20
Javier Mascherano, 20 maçta 7 sarı kartla Dünya Kupası tarihinin en fazla kart gören oyuncusu oldu.

Dünya Kupası tarihinde en çok kart gören oyuncu, Arjantinli Javier Mascherano oldu.

Mascherano, katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 20 maça çıktı ve 7 sarı kart gördü.

Kupada kırmızı kart görmeyen Arjantinli futbolcu, 2006, 2010 ve 2018'de ikişer, 2014'te ise bir defa sarı kartla cezalandırıldı.

Zidane, Marquez ve Cafu

Fransız Zinedine Zidane, Meksikalı Rafael Marquez ve Brezilyalı Cafu, gördükleri 6'şar kartla bu alanda Mascherano'yu takip etti.

Zidane 12 maçta 4 sarı, 2 kırmızı, Marquez 19 maçta 5 sarı, 1 kırmızı, Cafu da 20 maçta 6 sarı kart gördü.

Kamerunlu Rigobert Song, Arjantinli Diego Armando Maradona ve Avustralyalı Tim Cahill ise 5'er kartla bu oyuncuları izledi.

Dünya Kupası tarihinde en çok kart gören 5 futbolcu şöyle:

Futbolcu

Maç

Sarı

Kırmızı

Toplam

1. Javier Mascherano

20

7

0

7

2. Zinedine Zidane

12

4

2

6

3. Cafu

20

6

0

6

4. Rafael Marquez

19

5

1

6

5. Rigobert Song

9

3

2

5

Zidane, Materazzi'ye kafa attı

Dünya Kupası'na 1998, 2002 ve 2006'da katılan Fransızların unutulmaz oyuncusu Zidane'ın en çok ses getiren kırmızı kartı, 2006 Almanya'da İtalya ile yaptıkları final maçında çıktı.

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Zidane, 7. dakikada attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. İtalya Marco Materazzi'nin 19. dakikada attığı golle karşılık verdi ve maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. Zidane, maçın 110. dakikasında Materazzi'ye attığı kafayla kırmızı kart görürken bu kart uzun süre spor dünyasının gündeminde yerini aldı. 1-1 sona karşılaşma sonunda İtalya penaltı atışlarıyla 5-3 kazanıp Dünya Kupası'nı müzesine götürürken bu şampiyonluktan çok Zidane'ın kafa atması konuşuldu.

En çabuk kırmızı kart

Turnuva tarihinde en çabuk kırmızı kartı, Uruguaylı Sergio Batista gördü.

Batista, Meksika'da 1986'daki kupada İskoçya maçının henüz 56. saniyesinde kırmızı kartla cezalandırıldı ve Dünya Kupası'nın en çabuk kırmızı kart gören oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Song ve Zidane iki kupada kırmızı kartla cezalandırıldı

Dünya Kupası'nın en "hırçın" ekipleri arasında yer alan Kamerun'un savunma oyuncusu Rigobert Song ile Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Zinedine Zidane, iki kupada kırmızı kart gören futbolcular olarak adlarını tarihe yazdırdı.

Galatasaray ve Trabzonspor'da da bir dönem forma giyen Song, 1994'te Brezilya, 1998'de de Şili maçlarında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Zidane ise 1998'de Suudi Arabistan ve 2006'da İtalya karşılaşmalarında kırmızı kart sonucu sahayı terk etti.

Kırmızı kart gören ilk kaleci Pagliuca

Kupada kırmızı kart gören ilk kaleci, ABD 1994'te İtalyan Gianluca Pagliuca oldu.

Pagliuca, Norveç ile oynanan grup maçının 21. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

"Gök Mavililer" 10 kişi oynamalarına rağmen Dino Baggio'nun 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

