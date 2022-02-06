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Mateos: "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı" - Son Dakika

Mateos: "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı"

06.02.2022 20:07

- Mateos: "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ve Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı" dedi.

- Mateos: "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ve Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, karşılaşmayı değerlendirdi. Çok değerli bir teknik ekip ve takıma karşı iyi bir mücadele ettiklerini belirten Mateos; "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı. Sahada çok iyi işler yaptık. Rakibimiz iki isabetli şut atabildi. Fırsatlar bulan bizdik. Sahadan da bugün üzülerek ayrılan taraf biziz. Çünkü 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Mateos: Galibiyetin tadı damağımızda kaldı
Mateos: Galibiyetin tadı damağımızda kaldı
Mateos: Galibiyetin tadı damağımızda kaldı

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Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mateos: 'Galibiyetin tadı damağımızda kaldı' - Son Dakika Spor


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