Mathias Lessort, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mathias Lessort, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu seçildi

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un Fransız pivotu Mathias Lessort, 27. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si seçildi. Lessort, Real Madrid'i yendikleri maçta 26 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı. Bu ödül, Lessort'un Avrupa Ligi'nde üçüncü kez haftanın MVP'si seçilmesi anlamına geliyor.

02.03.2024 18:19  Güncelleme: 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un Fransız pivotu Mathias Lessort oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 27. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Lessort, haftanın MVP'si seçildi.

Lessort, Panathinaikos AKTOR'un deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 97-86 yendiği maçta 26 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

Fransız basketbolcu, Avrupa Ligi'nde üçüncü kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Real Madrid, Yunanistan, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mathias Lessort, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bodrumspor, Aras Kargo'yu mağlup ederek play-off'lara adını yazdırdı
    19:06 Bodrumspor, Aras Kargo'yu mağlup ederek play-off'lara adını yazdırdı

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek play-off'lara katılmayı garantiledi. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

  • RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı için hazır
    18:59 RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı için hazır

    Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın oynayacakları Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son hazırlıklar yapıldı. Takım, kendi tesislerinde kampa girdi ve yarın saat 14.00'te Cizre Spor Salonu'nda Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek.

  • Hakan Dolutaş: İsmet hoca kırmızı kartı hak etmedi. Caner, Kenan'a tokat attı
    18:56 Hakan Dolutaş: İsmet hoca kırmızı kartı hak etmedi. Caner, Kenan'a tokat attı

    Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin İsmet hocayı haksız yere kırmızı kartla cezalandırdığını ve Caner'in Kenan'a tokat attığını söyledi. Dolutaş, VAR'ın devreye girmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını belirtti.

  • Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
    18:46 Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş

    Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

  • Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda Mahmut Ören başkan seçildi
    18:42 Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda Mahmut Ören başkan seçildi

    Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda yapılan seçimlerde Mahmut Ören, yeni divan başkanı seçildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 653 oy alan Ören, diğer adayları geride bıraktı. Ören, Trabzonspor Divan Başkanı olarak kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.

  • Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Samsun'da Son Buldu
    18:35 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Samsun'da Son Buldu

    Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri sona erdi. Büyükler sağ kol müsabakaları ve bedensel engelliler sağ ve sol müsabakalarıyla tamamlanan şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları Samsun Valisi, federasyon başkanı ve il müdürü tarafından takdim edildi. Müsabakalar sonucunda Avrupa şampiyonasında mücadele edecek milli takım aday kadrosu için 92 sporcu belirlendi.

  • Erzurumspor FK ve Kocaelispor Berabere Kaldı
    18:21 Erzurumspor FK ve Kocaelispor Berabere Kaldı

    Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, evinde Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak birer puanı paylaştı.


18:07 Canlı anlatım Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
15:25 Kızıldeniz’de Husiler’in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü Kızıldeniz'de Husiler'in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 19:12:50. #1.12#
SON DAKİKA: Mathias Lessort, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement