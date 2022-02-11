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Matteo Malucelli: "İlk günkü etabı hedeflemiştik" - Son Dakika

Matteo Malucelli: "İlk günkü etabı hedeflemiştik"

11.02.2022 00:58
Matteo Malucelli: "İlk günkü etabı hedeflemiştik"

Tour of Antalya'da ilk etabın kazananı olan Gazpron-Rusvelo bisikletçisi Matteo Malucelli, takım arkadaşlarının iyi çalışmasıyla etap galibiyetine uzandığını dile getirdi.

Tour of Antalya'da ilk etabın kazananı olan Gazpron-Rusvelo bisikletçisi Matteo Malucelli, takım arkadaşlarının iyi çalışmasıyla etap galibiyetine uzandığını dile getirdi. Türkiye'ye başarılı olmak hedefiyle geldiklerini aktaran İtalyan sporcu, finiş çizgisinde şanslı olduğunu söyledi.

Etap sonrasındaki basın toplantısında konuşan Malucelli, "Türkiye'ye iyi şeyler yapmak umudu ile geldik. Çok zor olacağını bilsek de ilk günkü etabı kazanmak hedeflerimiz arasındaydı. Rüzgardan dolayı oldukça gergin bir etap oldu. Özellikle son 15 kilometrede takım arkadaşlarım çok iyi çalıştı. Onlara teşekkür etmeliyim çünkü son 200 metreye beni en önde taşımayı başardılar. Finişte Jakup Marek Mareczko beni geçmek üzereydi ama son anda çizgiye ben ulaştım. Biraz şanslıydım" dedi.

Geçen sene covid-19 geçirdiği için temkinli olduğunu dile getiren Malucelli, "2021 benim için zorlu bir yıldı. Ama bu sene öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Takımımla iki başarılı kamp yaptık ve sonra tekrar Covid19'a yakalanmamak için bir süre evden dahi çıkmadım" yorumunu yaptı.

Takım halinde önlerinde başarılı bir sürecin olduğunu bildiklerini söyleyen Malucelli, son dönemlerde yaptığı yokuş çalışmalarına ara verip tekrar sprinte odaklandığını ve bu çalışmaların meyvesini topladığını aktardı.

Malucelli yarın gerçekleştirilecek 2. etapta genel klasman liderine verilen magenta mayoyu taşıyacak. - İSTANBUL

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Koronavirüs, İtalyan, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Matteo Malucelli: 'İlk günkü etabı hedeflemiştik' - Son Dakika Spor


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