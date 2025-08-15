Matthew Richardson\'dan Tüm Zamanların En Hızlısı

Konya Velodromu pist bisiklet tarihinin en hızlı rekoruna sahne oldu. Richardson, 8.857 saniye rekoru ile pist bisikleti tarihinin en yüksek hızlarından birini kaydetti.

Büyük Britanya adına yarışan pist sprinteri Matthew Richardson, Konya Velodromu'nda iki gün üst üste dünya rekoru kırarak tarihe geçti. Dün 8.941 saniye ile erkekler elit 200 metre sprint disiplininde dokuz saniyenin altına inen ilk bisikletçi olan Richardson, bugün gerçekleştirdiği denemede bu rekorunu da geliştirerek 8.857 saniye ile pist bisikletinde hız standartlarını bir kez daha yükseltti.

Yeni derecesiyle 200 metre mesafede ortalama 81.291 km/s hıza ulaşan Richardson, pist bisikleti tarihinin en yüksek hızlarından birini kaydetti. Dünya rekortmenini ilk kutlayan isim, Pist Bisikleti Dünya Şampiyonu, Paris 2024 Olimpiyat Şampiyonu ve Richardson'ın kız arkadaşı Britanyalı bisikletçi Emma Finucane oldu.

Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası standartlardaki Konya Velodromu'nda elde edilen bu çifte rekor hem sporcu hem de pist için unutulmaz bir başarı olarak kayıtlara geçti. Rekorun ardından açıklamalarda bulunan Matthew Richardson, "Arka arkaya iki gün rekor kırmak inanılmaz bir his. Dün büyük bir hayalim gerçekleşmişti, bugün onu daha da ileriye taşımak tarifsiz bir mutluluk. Bu başarıda emeği olan tüm ekibime, Emma'ya ve Konya'daki harika organizasyona teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL