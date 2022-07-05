Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir

05.07.2022 14:11

Paris Saint-Germain, Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı. Resmi hesaptan açıklanan bu haberden sonra Fransız devinin yakın zaman içinde yeni teknik direktörleri Christophe Galtier'i açıklaması bekleniyor.

Paris Saint-Germain, büyük umutlarla takımın başına geçen Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı. Bu açıklama resmi hesaplarından duyuruldu. Arjantinli teknik adam PSG'nin başında, 84 maçta 56 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti. Tecrübeli, birer kez Fransa Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.

PSG, Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı! Yeni teknik direktörün açıklanması an meselesi

GALTİER GELİYOR

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan ardından da Nice'te oynattığı futbolla beğeni toplayan Christophe Galtier, PSG'nin yeni teknik direktörü olacak. Açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

PSG, Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı! Yeni teknik direktörün açıklanması an meselesi
YORUMLAR
500
PSG'de Pochettino dönemi bitti PSG'de Pochettino dönemi bitti Fransa, Suriye'deki kamplardan 51 kişiyi ülkeye aldı Fransa, Suriye'deki kamplardan 51 kişiyi ülkeye aldı

Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:26:03. #1.13#
SON DAKİKA: Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement