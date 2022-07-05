Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir

Aralarında ünlü isimler de var! Suç örgütüne operasyonda çok sayıda kişi emniyete çağrıldı

Paris Saint-Germain, büyük umutlarla takımın başına geçen Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı. Bu açıklama resmi hesaplarından duyuruldu. Arjantinli teknik adam PSG'nin başında, 84 maçta 56 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti. Tecrübeli, birer kez Fransa Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.

GALTİER GELİYOR

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan ardından da Nice'te oynattığı futbolla beğeni toplayan Christophe Galtier, PSG'nin yeni teknik direktörü olacak. Açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.