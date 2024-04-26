Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı ve zirveye yerleşti - Son Dakika
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Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı ve zirveye yerleşti

Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig\'deki gol sayısını 21\'e çıkardı ve zirveye yerleşti

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı ve Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko'yu geçerek krallık yarışında zirveye yerleşti. Ayrıca, Icardi son 6 maçta 7 gol atmıştır.

26.04.2024 22:19
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı ve yarışta zirveye yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Maçın 90+1. dakikasında Dries Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

31 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı ve krallık yarışında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko'yu geçerek zirveye yerleşti.

Arjantinli futbolcu ayrıca ligde son 6 maçta 7. golünü attı.

Mauro Icardi 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı ve zirveye yerleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı ve zirveye yerleşti - Son Dakika
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