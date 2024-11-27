Mauro Icardi, Ameliyat İçin Arjantin'e Gidiyor - Son Dakika
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Mauro Icardi, Ameliyat İçin Arjantin'e Gidiyor

Mauro Icardi, Ameliyat İçin Arjantin\'e Gidiyor

Galatasaray Kulübü doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin pazartesi günü Arjantin'de ameliyat olacağını açıkladı. Sakatlık durumu hakkında bilgiler veren İnce, Icardi'nin rehabilitasyon sürecinin orada geçeceğini belirtti.

27.11.2024 16:07  Güncelleme: 16:11
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GALATASARAY Kulübü Doktoru Yener İnce, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin pazartesi günü ülkesinde ameliyat edileceğini açıkladı.

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı ekibin Hollanda seyahati öncesinde takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgiler verdi. Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin pazartesi günü ülkesi Arjantin'de ameliyat edileceğini ifade eden Yener İnce, "Deplasman maçı öncesinde hem sakat oyuncuların durumuyla ilgili bilgi vermek hem de çok merak edilen Mauro Icardi'nin süreciyle ilgili bilgi vermek için bir adayız. Icardi'nin sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. Bu planlama içerisinde yaklaşık 2, 3 haftalık periyodu ön hazırlıkla geçecekti. Bu periyodu tamamladık. Daha sonra da ameliyat için karar verecektik. Icardi'nin hem sosyal hem ailesel sebeplerle Arjantin'de olduğunu biliyorsunuz. Hazırlık sürecini orada geçirdik. İleriki dönemde rehabilitasyon aşamasında aksaklıklar yaşamamak adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Pazartesi günü orada gerçekleştirilecek ameliyat. Bugün görüşmelerimizi tamamladık. Nasıl olacak, hangi klinikte olacak şeklinde görüşmelerimiz vardı. Onları tamamladık. Pazartesi günü ameliyatı yapılacak. Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda her zaman en iyisini yapma çabasında. Mauro'ya isterse burada isterse dünyanın herhangi bir yerinde, nerede istiyorsa bu ameliyatı yapabileceğimizi söylemiştik. Kendisi de son derece bizimle burada olmak istedi. Ancak hem ailesel sebepler hem de sosyal süreçte Mauro'nun rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesine karar verdik. Orada daha da rahat olacaktır" şeklinde konuştu.

'JAKOBS, MAÇTA BİZİMLE OLACAK, KAAN'IN TEDAVİSİ DEVAM EDECEK'

Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan'ın durumlarıyla ilgili de konuşan Yener İnce, "Jakobs ve Kaan Ayhan'ın tedavileri devam ediyor. Gayet de iyi gidiyor. Jakobs, maçta bizimle olacak. Kaan'ın tedavisi burada devam edecek. Onların dışında inşallah başka bir sakatlık yaşamadan bu maçı da kazanarak Türkiye'ye döneriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mauro Icardi, Ameliyat İçin Arjantin'e Gidiyor - Son Dakika

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