Mauro Icardi\'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''5. YILDIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ''

Mauro Icardi, "Çok mutluyuz. Bu grupla birlikte 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyuz. Geldiğimizde hepsini kazanmak istiyoruz demiştik. İkinci yarıda yoktum ama takım çok iyi şekilde devam etti. Çok iyi transferler yapıldı. İyi oyunculardan oluşan bir grubuz ve bu grupla hem ligi hem de kupayı kazanmayı başardık" dedi.

"BURASI ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"

Icardi, "Ne düşündüğümü herkes biliyor. Burası çok büyük bir camia. 3 senedir herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bu takım çalışmasının bir sonucu. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Ondan sonra da gelecek sezona odaklanacağız." sözlerini sarf etti.