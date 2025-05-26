Mauro Icardi\'den Fenerbahçe\'ye \'4\' göndermesi

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe rakibine 4-2 mağlup oldu.

ICARDI'DEN FENERBAHÇE'YE '4' GÖNDERMESİ

Fenerbahçe'nin Hatayspor'da 4-2 yenilmesinin ardından Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, bir aslanın güldüğü anın fotoğrafını paylaşırken, 4 tane futbol topu emojisi kullandı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı;

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon sakatlıklarla boğuşan Mauro Icardi, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 14 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.