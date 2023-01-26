Icardi gece yarısı ifşa etti! Yıldız futbolcudan Wanda Nara'ya çirkin mesaj - Son Dakika
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Icardi gece yarısı ifşa etti! Yıldız futbolcudan Wanda Nara'ya çirkin mesaj

26.01.2023 11:14

Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Keita Balde'nin eşi Wanda Nara'yı mesaj yoluyla taciz edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcu Balde'nin eşi tarafından defalarca arandığının kanıtlarını da Instagram hesabından paylaştı. Galatasaray'ın yıldızının paylaşımları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, Balde'nin hesaplarını yorum bombardımanına tuttu.

Çalkantılı hayatlarıyla gündeme gelen Icardi- Wanda Nara ilişkisine yıldız futbolcu Keita Balde de dahil oldu. Icardi yaptığı paylaşımlarla eski takım arkadaşı Balde'nin Nara'yı sosyal medyadan mesaj atarak taciz ettiğini belirtti.

"SENİN İÇİN AİLEMİ BİLE TERK EDERİM"

Icardi yaptığı paylaşımlarda Keita Balde'nin evli olmasına rağmen Wanda Nara'ya sosyal medyadan mesaj atarak taciz ettiğini belirtti. "Kocasının karıma yazmayı bırakmadığının farkında olan zavallı bir boynuzluyu uyardım. Wanda'ya özel mesaj yoluyla gönderdiği mesajlar, fotoğraflar var çünkü bunları bana kendi eşim gönderdi." ifadelerini kullanan Icardi, "Keita Balde, Wanda'ya, 'Senin için ailemi bile terk ederim' dedi. Tüm mesajlar bende." dedi. Arjantinli yıldız ayrıca, ayrı yaşadığı Wanda Nara ile boşanmayacağını açıkladı.

Icardi-Balde

BALDE'NİN EŞİ DEFALARCA ARADI

Açıklamaları sonrası Keita Balde'nin eşi tarafından defalarca aranan Icardi, telefonundaki aranma kayıtlarını da sosyal medyada paylaştı. Galatasaray'ın yıldızının açıklamaları ve paylaşımları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar Balde'nin sosyal medya hesabında futbolcunun fotoğrafının altına Icardi'yi savunan yorumlar yaptı.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi gece yarısı ifşa etti! Yıldız futbolcudan Wanda Nara'ya çirkin mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi gece yarısı ifşa etti! Yıldız futbolcudan Wanda Nara'ya çirkin mesaj - Son Dakika
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