Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, cesur fotoğrafıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, cesur fotoğrafıyla dikkat çekti

Mauro Icardi\'nin eşi Wanda Nara, cesur fotoğrafıyla dikkat çekti

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, pembe bir jartiyerle poz verdiği cesur fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Instagram'da paylaşılan fotoğraf, 17,2 milyon takipçiden 78.000'den fazla beğeni aldı. Wanda ve Icardi'nin 11 yıllık evliliklerinde inişli çıkışlı dönemler yaşansa da sonunda anlaşmış gibi görünüyor. Icardi, bu sezon 38 maçta 23 gol ve 11 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.

20.03.2024 13:26
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Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, renkli bir fotoğraf çekimiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İki Ferrari aracının önünde pembe bir jartiyerle poz veren Wanda, cesur görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti ve bu kareleri Instagram'da paylaştı. 37 yaşındaki Wanda'nın cesur paylaşımı, 17,2 milyon takipçisinden 78.000'den fazla beğeni aldı ve yüzlerce yorum aldı.

Takipçiler, Wanda'yı "mükemmel", "harika", "güzel" ve "çok güzel" olarak nitelendirdi. Wanda ve Galatasaray'ın yıldızı Icardi, 11 yıllık evliliklerinde inişli çıkışlı dönemler yaşasa da sonunda anlaşmış gibi görünüyor.

Arjantinli model, iki yıl önce futbolcuyla ayrıldıklarını iddia etmişti, ancak çiftbir araya gelmeye devam ediyor. Icardi, bu sezon 38 maçta toplam 23 gol ve 11 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.

31 yaşındaki futbolcu, eşinin kariyerine katkıda bulunan Inter Milan ve Paris Saint-Germain gibi önemli kulüplerde de forma giydi. Bu arada, Wanda geçen yıl İtalya'nın Strictly Come Dancing versiyonunda büyük bir başarı elde etmişti.

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Wanda Nara, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, cesur fotoğrafıyla dikkat çekti - Son Dakika

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