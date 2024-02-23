Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK\'ya sevk edildi

Ali Arslan: Ertan çelik asıl montaj olmadığı kanıtlandı, nasıl bir yuzsuzluk anlaşılır gibi değil, sadece video taraftarın telefonundan kaydedildiği için kesinlik kazansin diye yayıncı kuruluştan görüntü netlestirilecek, iyi hoşta bu bu kadar uzun inceleme neyin nesi,istersin goruntuleri bakarsın bu maça kaç gün vardı daha,cezayida hemen açıklarsın ama olmaz kulüpten ihraç ederler sonra büyükekşi yi 21 10