Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

23.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:54
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Mauro Icardi, MKE Ankaragücü- Galatasaray müsabakasındaki hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle: "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YAPTIĞI HAREKET ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşmıştı. Sarı kırmızılıların 3-0 kazandığı maçta Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'ye Ankaragücü tribünlerinden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine maçın ardından Icardi rakip takım tribünlerine el hareketi yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Ankaragücülü taraftarlar ayaklandı.

Mauro Icardi, PFDK'ye sevk edildi

ANKARAGÜCÜ TFF'YE BAŞVURUCAĞI AÇIKLAMIŞTI

MKE Ankaragücü yaptığı açıklamada Icardi'nin tribünlere yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye gerekli kurullara başvuru yapacaklarını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi.

Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK\'ya sevk edildi

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Son Dakika Spor Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ahmet Demir: elin adamı gelecek dünya para kazanacak bize bu hareketi yapacak bizde daha buna alkış çalacaz yazıklar olsun size 131 70 Yanıtla
  • Selim Ünal: Niye böyle çirkef futbolcular ekseriyetle galatasaray dan çıkıyor. 104 87 Yanıtla
  • Ali Arslan: Yahu kardeşim ne demek tedbirsiz ya yazıklar olsun sizlere, bu nasıl bir kayirmadır taraf tutmaktır,taraftarı olabilirsiniz, ama namusuyla şerefiyle görev yapılır, Pascal numadan tutun birçok futbolcu tedbirli sevkedilirken hatta bu örnekte olan olaylarda tamamı tedbirli gönderilirken bu müsamaha neden ayıp ayıp yeter ya. 103 53 Yanıtla
  • Mahmut Tugay Kazcı: Çünkü montaj olduğu ortaya çıktı ya hani. 50 68
  • Ahmet Demir: gurursuzda bayağı varmış 70 12
  • Özgür Arıca: Zaha bi kez forvet oynadı 2 attı bi attırdı yeni bir montaja kadar koy onu forvete kuşlar cik cik devam ... 35 41 Yanıtla
  • Ertan Çelik: ARKADAŞLAR BU GÖRÜNTÜNÜN MONTAJ OLDUĞU İSPATLANDI. NE CEZASI NE TESBİRLİSİ. YALI ÇOCUKLARININ GÖNLÜ HOŞ OLSUN DİYE 30 31 Yanıtla
  • Ali Arslan: Mahmut Tugay kazci, montaj diye gs li gazeteciler uydurmuş, montaj olmadığı netlik kazandı yahu bir kere be bir kere delikanlıca konuşun nasıl bir camia nasıl taraftar,( herkesi kastetmiyorum aranızda mertçe konuşanlar var 35 14
  • Ali Arslan: Ertan çelik asıl montaj olmadığı kanıtlandı, nasıl bir yuzsuzluk anlaşılır gibi değil, sadece video taraftarın telefonundan kaydedildiği için kesinlik kazansin diye yayıncı kuruluştan görüntü netlestirilecek, iyi hoşta bu bu kadar uzun inceleme neyin nesi,istersin goruntuleri bakarsın bu maça kaç gün vardı daha,cezayida hemen açıklarsın ama olmaz kulüpten ihraç ederler sonra büyükekşi yi 21 10
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