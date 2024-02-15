Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Sparta Prag maçında attığı galibiyet golüyle bu sezonki gol sayısını 19'a çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi kaydetti. Maçın 90+1. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın pasında topu alan Icardi ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.
30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 19'a çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu bu gollerin 13'ünü Süper Lig'de, 5'ini UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde, 1'ini de UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti.
Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Mauro Icardi'nin attığı golle Galatasaray'ın galibiyeti - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'a karşı kritik bir galibiyet aldı. Mücadele boyunca kritik kurtarışlara imza atan Muslera, 90. dakikada yaptığı surat kurtarışıyla takımını hayatta tuttu. Muslera'nın bu kurtarışı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı ve maçın adamı ilan edildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
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