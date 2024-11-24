Max Verstappen, 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı Kazandı - Son Dakika
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Spor

Max Verstappen, 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı Kazandı

Max Verstappen, 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda üst üste dördüncü kez şampiyon olmayı başardı. Las Vegas'taki yarışta 5. sırayı alarak sezonu tamamlayan Verstappen, toplamda 403 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.

24.11.2024 12:52
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2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Red Bull Racing Honda RBPT pilotu Max Verstappen, sezonun bitimine 2 yarış kala üst üste 4'üncü şampiyonluğunu ilan etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22'nci yarışı ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentiyle aynı adı taşıyan 6,2 kilometrelik pistte düzenlendi. 50 tur üzerinden yapılan yarışı 5'inci sırada tamamlayan Verstappen, 2024 şampiyonluğunu garantiledi. Pilotlar sıralamasında toplamda 403 puana ulaşan Max Verstappen, Red Bull Racing Honda RBPT takımı pilotu olarak üst üste 4'üncü Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu elde etti.

Tarihte üst üste dört veya daha fazla şampiyonluk kazanan isimler; Michael Schumacher: 5 kez (2000-2004), Juan Manuel Fangio: 4 kez (1954-1957), Sebastian Vettel: 4 kez (2010-2013), Lewis Hamilton: 4 kez (2017-2020) olurken, Verstappen da kariyerinde 4 şampiyonluk elde eden 5'inci F1 pilotu olarak tarihe geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Max Verstappen, 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı Kazandı - Son Dakika

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