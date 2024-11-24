Max Verstappen, Formula 1'de 4. Kez Şampiyon - Son Dakika
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Spor

Max Verstappen, Formula 1'de 4. Kez Şampiyon

Max Verstappen, Formula 1\'de 4. Kez Şampiyon

Las Vegas Grand Prix'sini 5. sırada tamamlayan Verstappen, şampiyonluğunu ilan etti.

24.11.2024 12:30
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Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini 5. sırada tamamlanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, üst üste 4. kez şampiyon oldu.

Formula 1'de sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'si, 6 bin 201 uzunluğundaki Las Vegas Pisti'nde 50 tur üzerinden yapıldı. Yarışı pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell, 1: 22: 05.969 derecesiyle birinci oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz da üçüncü olarak tamamladı. En hızlı turu ise 23: 26: 29 derecesiyle McLaren'den Lando Norris gerçekleştirdi.

Max Verstappen üst üste 4. kez şampiyon

Las Vegas Grand Prix'sini 5. sırada tamamlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, toplamda 403 puana ulaştı ve en yakın rakibi Lando Norris ile arasındaki farkı 63'e çıkarak, iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Verstappen böylece 2021, 2022 ve 2023 yıllarından sonra üst üste 4. şampiyonluğunu kazandı.

Sezonun 23. yarışı 1 Aralık Pazar günü Katar'da gerçekleştirilecek.

Las Vegas Grand Prix'si sonrasında pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 403 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 340 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 319 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 268 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 259 puan

Takımlar

1 - McLaren: 608 puan

2 - Ferrari: 584 puan

3 - Red Bull: 555 puan

4 - Mercedes: 425 puan

5 - Aston Martin: 86 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Max Verstappen, Formula 1, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Max Verstappen, Formula 1'de 4. Kez Şampiyon - Son Dakika

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