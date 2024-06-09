Max Verstappen Kanada Grand Prix'sini Kazandı - Son Dakika
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Spor

Max Verstappen Kanada Grand Prix'sini Kazandı

Max Verstappen Kanada Grand Prix\'sini Kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. etabı olan Kanada Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Yağmur altında gerçekleşen yarışta Verstappen, 1 saat 45 dakika 47.927 saniyeyle birinci olarak sezonun altıncı zaferini elde etti. McLaren'ın Lando Norris ikinci, Mercedes'in George Russell ise üçüncü oldu. Yarışı tamamlayamayan pilotlar arasında Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez, Logan Sargeant ve Alexander Albon bulunuyor. Şampiyonanın 10. yarışı İspanya Grand Prix'si 23 Haziran'da yapılacak. Pilotlar ve takımlar klasmanında Max Verstappen liderliğini sürdürüyor.

09.06.2024 23:31
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. etabı Kanada Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Kanada'nın Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenen yarış, 70 tur üzerinden yapıldı.

Yağmurun etkisi altında gerçekleşen yarışın bitiş çizgisini 1 saat 45 dakika 47.927 saniyeyle ilk sırada geçen Verstappen, bu sezon 6, kariyerinin 60. grand prix zaferini elde etti.

McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 3.879 saniye gerisinde ikinci, dün pole pozisyonunu kazanan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise 4.317 saniye farkla üçüncü oldu.

Pilotlardan Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez, Logan Sargeant ve Alexander Albon ise yarışı tamamlayamadı.

Sezonun 10. yarışı İspanya Grand Prix'si, 23 Haziran'da koşulacak.

Kanada Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 194 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 138

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 131

4. Carlos Sainz (İspanya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 107

Takımlar

1. Red Bull: 301

2. Ferrari: 252

3. McLaren: 212

4. Mercedes: 124

5. Aston Martin: 58

Kaynak: AA

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