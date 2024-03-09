Max Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sini kazandı

Kahramanmaraş'ta Depremzedeler ve Fenerbahçeli Taraftarlar 'Zaferin Rengi' Filmini İzledi

Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikte, depremzede öğrenci ve vatandaşlar ile Fenerbahçeli taraftarlar, 'Zaferin Rengi' filmini izledi. Programa yoğun ilgi gösteren Fenerbahçeliler, filmi alkışladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, etkinlikte yaptığı konuşmada, filmi izleyenlerin hem millete hizmet etmekten hem de Fenerbahçe taraftarı olmaktan gurur duyacaklarını belirtti. Filmin yönetmeni Abdullah Oğuz ise konteyner kentte kalan çocukları ziyaret ettiklerini ve filmin sonunda umudun olduğunu vurguladı.