Maxim, Gaziantep FK Tarihine Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Maxim, Gaziantep FK Tarihine Geçti

06.06.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alexandru Maxim, Gaziantep FK'de en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu unvanlarını kazandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu tamamlayan Rumen futbolcu Alexandru Maxim, kulüp tarihinde "en çok maça çıkan", Süper Lig'de "en çok gol atan" ve "en çok süre alan" oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Gaziantep ekibinin, Süper Lig'de mücadele ettiği 2019-2020'nin devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Maxim, o sezon çıktığı 15 karşılaşmada 7 golle takımına katkıda bulundu.

Kısa sürede taraftarın gözdesi haline gelen 35 yaşındaki Rumen oyuncu, 2020-2021 sezonu öncesinde kendisini Gaziantep ekibine bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

En çok gol attığı sezon

2020-2021 sezonunda ligde 38 karşılaşmada forma giyen Maxim, en skorer sezonunu geçirdi ve 15 kez fileleri havalandırdı.

2021-2022 sezonunda sakatlığı nedeniyle ligin ilk 6 haftasında formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, ligde çıktığı 31 karşılaşmada 14 gol attı.

2022-2023 sezonunda 21 maçta 4 gol kaydeden orta saha oyuncusu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

Rumen futbolcu, 2023-2024 sezonunda ise ligde forma giydiği 34 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

2024-2025 sezonunun başında kaptanlık pazubendini koluna geçiren Maxim, çıktığı 34 karşılaşmada 7 golle takımını sırtlamaya devam etti.

Kulüp tarihine geçti

Kırmızı-siyahlı formayı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 190 karşılaşmada terleten Maxim, kulüp tarihinde en çok maça çıkan oyuncu olmayı başardı.

Rumen oyuncu ayrıca Süper Lig'de attığı 50 golle "en çok gol atan" ve sahada kaldığı 14 bin 35 dakika ile "en çok süre alan" oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Alexandru Maxim'in Gaziantep FK formasıyla Süper Lig karnesi şöyle:

SezonMaçGol

Süre
2019-2020157

1293
2020-20213815

3045
2021-20223114

2496
2022-2023*214

1888
2023-2024343

2678
2024-2025347

2635
* Maxim, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Gaziantep FK, gaziantep, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maxim, Gaziantep FK Tarihine Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca hacı adayı Arafat’ta Yoğunluk yaşandı Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun’u görevden aldı TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı
Eski şoförden bomba itiraf: İBB’nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi
Cristiano Ronaldo Almanların ’’Messi’’ tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi Cristiano Ronaldo Almanların ''Messi'' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Mersin’de boğulma faciası 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Mersin'de boğulma faciası! 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek Osimhen’in Suudi Arabistan’dan istediği para ortaya çıktı 1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü! 3 kişi yaralandı

13:34
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
13:08
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
22:43
Küba’dan ABD’nin seyahat kısıtlamalarına tepki
Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki
21:56
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10’un üzerinde düşürdü
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü
21:47
Diyanet açıkladı İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:32
NATO Genel Sekreteri’nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
19:50
Şırnak’ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 14:25:33. #7.11#
SON DAKİKA: Maxim, Gaziantep FK Tarihine Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.