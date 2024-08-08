Mazıdağı Fosfatspor, altyapıdan yetiştirdiği futbolcuları A takımına dahil etti - Son Dakika
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Mazıdağı Fosfatspor, altyapıdan yetiştirdiği futbolcuları A takımına dahil etti

Mazıdağı Fosfatspor, altyapıdan yetiştirdiği futbolcuları A takımına dahil etti

Mazıdağı Fosfatspor Kulübü, kendi altyapısından yetiştirdiği 4 futbolcuyu A takım kadrosuna dahil etti. Şampiyonluğu hedefleyen kulüp, transferlerle kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk için mücadele edecek.

08.08.2024 11:26
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup ekibi Mazıdağı Fosfatspor Kulübü, kendi altyapısından yetiştirdiği 4 futbolcuyu A takım kadrosuna dahil etti.

2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 9. Grupta mücadele eden Mazıdağı Fosfatspor lig bitimine 2 hafta kala Şampiyonluğunu ilan ederek, TFF 3. Lig'e yükseldi.

2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Mazıdağı Fosfatspor Kulübü, yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirerek, sezon sonu şampiyonluğu hedefliyor.

Sezon sonu şampiyonluğu hedefleyen Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, altyapısından yetiştirdiği ve gelecek vaadeden 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Bünyamin Alataş, 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Rojhat Ödün ve Muhammed Mustafa Çaça ile 2007 doğumlu forvet oyuncusu Furkan Bilden'i A takım kadrosuna dahil etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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