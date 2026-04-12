Mazıdağı Fosfatspor deplasmanda kazandı, Play-Off umudunu sürdürdü

TFF 3. Ligde mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, deplasmanda karşılaştığı Niğde Belediyespor'u 32. dakikada Hasan Çavdar'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Ligin 29. haftası geride kalırken beyaz-lacivertli ekip, aldığı bu galibiyetle puanını 44'e yükseltti ve 5. sıradaki yerini koruyarak Play-Off potasındaki iddiasını sürdürdü. Aynı puana sahip Karaköprü Belediyespor ise averaj farkıyla 6. sırada bulunuyor. Sezonun son haftasına girilirken Mazıdağı Fosfatspor, durumunu belirleyecek karşılaşmada sahasında Hacettepe TM 1963 Spor'u konuk edecek. Kritik mücadelede alınacak sonuç, temsilcinin Play-Off yolundaki durumunu netleştirecek. - MARDİN