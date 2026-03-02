Real Madrid'de sakatlığı bulunan Kylian Mbappe'nin son durumu merakla beklenirken, kulüp içerisinde soğuk savaş başladı.
Cadena SER'in haberine göre; Fransız futbolcu Kylian Mbappe, dizindeki sakatlığın büyümesini ve sürecin uzamasının sorumluluğunu sağlık ekibine attı. Yaşadığı sakatlıklardan sağlık heyetini sorumlu gören Mbappe'nin diziyle ilgili ikinci bir görüş almak için ülkesine gideceği belirtildi. Mbappe'nin yakın çevresine, kulüp yöneticilerinin sağlık biriminin diz sorununu yanlış teşhis ettiğini ve bu nedenle doğru tedaviyi uygulayamadığını düşündüğü söylediği dile getirildi.
Haberde, Kylian Mbappe'nin Real Madrid formasını en erken 2 hafta sonra yeniden giymesinin beklendiğinin altı çizildi.
Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik çarpıcı bir performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?