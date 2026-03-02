Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
02.03.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, dizindeki sakatlık sürecinin uzamasını sağlık ekibine yükledi. İspanyol basını, Mbappe'nin ikinci bir görüş için ülkesine gideceğini, Real Madrid'deki sağlık biriminin yanlış teşhis ve tedavi uyguladığını düşündüğünü aktardı.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Kylian Mbappe'nin son durumu merakla beklenirken, kulüp içerisinde soğuk savaş başladı.

MBAPPE SAĞLIK EKİBİNİ SUÇLUYOR

Cadena SER'in haberine göre; Fransız futbolcu Kylian Mbappe, dizindeki sakatlığın büyümesini ve sürecin uzamasının sorumluluğunu sağlık ekibine attı. Yaşadığı sakatlıklardan sağlık heyetini sorumlu gören Mbappe'nin diziyle ilgili ikinci bir görüş almak için ülkesine gideceği belirtildi. Mbappe'nin yakın çevresine, kulüp yöneticilerinin sağlık biriminin diz sorununu yanlış teşhis ettiğini ve bu nedenle doğru tedaviyi uygulayamadığını düşündüğü söylediği dile getirildi.

İKİ HAFTA FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Haberde, Kylian Mbappe'nin Real Madrid formasını en erken 2 hafta sonra yeniden giymesinin beklendiğinin altı çizildi.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik çarpıcı bir performans sergiledi.

Kylian Mbappe, Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün

21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:43:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.