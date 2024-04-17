Mbappe, Shevchenko ve Ibrahimovic ile gol sayılarını eşitledi

Fransız yıldız Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona'ya attığı 2 golle birlikte, turnuvada 48'er golü bulunan Andriy Shevchenko ve Zlatan Ibrahimovic ile gol sayılarını eşitledi.
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında konuk olduğu Barcelona'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek, yarı finale adını yazdırdı. Mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, turnuvada toplamda 48 gole ulaştı. Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde Ukraynalı eski futbolcu Andriy Shevchenko ve İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'le gol sayılarını da eşitledi.
Mbappe, Devler Ligi'nde zirvede
25 yaşındaki futbolcu, dün akşam bulduğu gollerle birlikte bu sezon Devler Ligi'nde gol sayısını 8'e yükselterek, gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Mbappe, Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 10 müsabakanın tamamına 11'de başlarken, hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Fransız yıldızı, 7 kez gol sevinci yaşayan İngiliz forvet Harry Kane takip ederken, 6'şar golü bulunan Antoine Griezmann ve Erling Haaland da listenin devamında yer aldı. - İSTANBUL
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Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Olympiakos, Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Maç yarın saat 22.00'de Alman hakem Tobias Stieler yönetiminde oynanacak.
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