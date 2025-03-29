McCollum Saklandı, Tedavi Başladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Errick McCollum, dün Euroleague'de Baskonia ile oynanan maçta bel bölgesinden sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Errick McCollum sakatlandı. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Euroleague'de dün oynanan Baskonia karşılaşması sonrası, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde oyuncunun kontrollerinin ardından kas zorlanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. - İSTANBUL
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