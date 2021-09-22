Stat: Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Kemal Yılmaz
Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Halil Pehlivan, Merkel (Dk. 46 Messaoudi), Caulker, Djilobodji, Figueiredo (Dk. 68 Jefferson), Recep Niyaz (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir, Sagal (Dk. 83 Kenan Özer), Doğan Erdoğan (Dk. 76 Borven)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Tolga Ciğerci, Lima, Şener Özbayraklı (Dk. 39 Duarte), Epuraeanu (Dk. 63 Aleksic), Visca (Dk. 83 Chadli), Berkay Özcan, Okaka, Zulj (Dk. 46 Ndayishimiye), Gulbrandsen (Dk. 46 Deniz Türüç)
Gol: Dk. 1 Muhammet Demir (Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 8 Merkel, Dk. 30 Recep Niyaz (Gaziantep), Dk. 90 Ponck (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.
50. dakikada konuk ekip Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+2. dakikada Gaziantep oyuncusu Kenan Özer'in ceza sahası önünde çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.
Karşılaşma ev sahibi Gaziantep'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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