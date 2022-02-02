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Medipol Başakşehir, Antalya kampını tamamladı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Antalya kampını tamamladı

02.02.2022 13:36
Medipol Başakşehir, Antalya kampını tamamladı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Antalya kampını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla bitirdi.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Antalya kampını bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla bitirdi.

Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için 8 gün önce Antalya'da kampa giren turuncu-lacivertli ekibin, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasındaki idmana ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alan ve geniş alanda çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, bugün İstanbul'a dönecek ve yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Antalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Antalya kampını tamamladı - Son Dakika Spor


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