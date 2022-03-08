Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

08.03.2022 16:37
Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmanın ardından rondo çalışmasıyla devam etti.

Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Yarın izin yapacak turuncu-lacivertli ekip, 10 Mart Perşembe günü hazırlıklarını sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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