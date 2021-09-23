Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda, 5'e 3 pas çalışması yapıldı.
Antrenman orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
Sağ kasık adalesinde zorlanma olan Şener Özbayraklı'nın tedavisine devam edildi.
Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor