Medipol Başakşehir'den TFF ve MHK açıklaması - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'den TFF ve MHK açıklaması

11.03.2022 15:28
Medipol Başakşehir'den TFF ve MHK açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü, hafta sonunda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçına hakem Zorbay Küçük'ün atanmasının ardından internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, hafta sonunda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçına hakem Zorbay Küçük'ün atanmasının ardından internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalada, "MHK'nin acilen istifa etmesi gerekir, istifa etmemesi halinde ise kalan haftalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK şaibe altında kalacaktır" denildi.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ligin bitmesine 10 hafta kala Süper Lig hakem listesinde yapılan değişiklikler ile sorularımızı daha önce paylaşmıştık. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın katıldığı bir televizyon programında bilimsellikten ve kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak açıklamaların haricinden herhangi bir cevap alamadık.İlave sorularımız şunlardır: Bu hafta oynanacak olan Başakşehir-Antalya maçına atanan bir hakem, onurlu bir duruş sergileyerek maçı iade etmiş midir?Geçen hafta oynanmış olan Fenerbahçe- Trabzon maçında kırmızı kart gösterilen oyuncuya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 1 maç ceza vererek hakemin hatalı karar verdiğine kanaat getirmiş midir?Bu kırmızı kartı gösteren hakem Zorbay Küçük listenizde görevlendirecek başka hakem kalmadığı için Başakşehir-Antalya maçına atanmış mıdır?

MHK'nin sezonun kalan haftaları için yapacağı atamalar ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesi için bu soruların cevap bulması elzemdir. Bu soruların cevap bulmaması halinde MHK'nin acilen istifa etmesi gerekir, istifa etmemesi halinde ise kalan haftalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK şaibe altında kalacaktır."


- Etmezse
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Merkez Hakem Kurulu, Antalyaspor, Başakşehir, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'den TFF ve MHK açıklaması - Son Dakika


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