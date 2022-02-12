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Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçından notlar - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçından notlar

12.02.2022 16:02
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de yeni transferler Pizzi ve Trezeguet ilk 11'de sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de yeni transferler Pizzi ve Trezeguet ilk 11'de sahaya çıktı.

Transfer döneminin son gününde kadroya katılan iki oyuncu, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Gaziantep FK'ya karşı giydi.

Emre Belözoğlu'ndan 4 değişiklik

Gaziantep FK'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda ikisi zorunlu 4 değişiklik yapıldı.

Ligin 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de yer alan Tolga Ciğerci, Leonardo Duarte, Danijel Aleksic ve Deniz Türüç yerine Alexandru Epureanu, Serdar Gürler, Pizzi ve Trezeguet ilk 11'de sahaya çıktı.

Tolga Ciğerci ve Duarte kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir de kadroya dahil edilmedi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı geçen Salih Uçan ise yedekler arasında yer aldı.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Pizzi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçından notlar - Son Dakika Spor


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