Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin 19'uncu haftasında görev alacak hakemler şöyle:
25 ARALIK CUMARTESİ13: 30 Kasımpaşa - Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)16: 00 GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)16: 00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansaln)19: 00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)26 ARALIK PAZAR 13: 30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)16: 00 Göztepe - Adana Demirspor (Atilla Karaoğlan)19: 00 Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)27 ARALIK PAZARTESİ 20: 00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)20: 00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)
Kaynak: DHA
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