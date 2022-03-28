Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

28.03.2022 22:16
Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya kampındaki idmana ısınmayla başlayan turuncu lacivertli ekip, 5'e 2 pas çalışması sonrası çift kale maç yaparak günü noktaladı.

Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından 31 Mart Perşembe günü hazırlıklarına devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, 4 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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