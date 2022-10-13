Medipol Başakşehir-RFS maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir-RFS maçının ardından

13.10.2022 22:27

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, farklı galip geldikleri ve gruptan çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, farklı galip geldikleri ve gruptan çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kan şekerindeki düşmesi nedeniyle açıklamalarda bulunan Erdinç Sözer, "Çok önemli bir maçtı. İlk maçımız Riga'da zor geçmişti, gol bulamadan berabere kalmıştık. 3-0 kazandık, gruptan çıkmayı garantiledik. Takımımızı tebrik ediyorum, elinden geleni yaptılar. Gol yemeden 3 gol atıp güzel galibiyetle tur atladık. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde gol yemeyen tek takım biziz. Takım olarak Avrupa'da ülkemizi böyle temsil ettiğimiz için takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Grubu lider bitirmek istiyoruz." diye konuşan Sözer, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Grubu lider bitirmek kendi elimizde. Lider olarak son 16'ya gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıktı Medipol Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıktı Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. maçında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. maçında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-RFS maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 02:17:43. #1.12#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-RFS maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement