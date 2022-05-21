Medipol Başakşehir sezonu Trabzonspor maçıyla tamamlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir sezonu Trabzonspor maçıyla tamamlayacak

21.05.2022 10:43
Medipol Başakşehir sezonu Trabzonspor maçıyla tamamlayacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son yedi maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 62 puanla 4. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekip bu maçı kazanarak sezonu 4. sırada tamamlamak ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Ligde beşinci sırada ise 61 puanla Aytemiz Alanyaspor yer alıyor.

Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 81 puanla İstanbul deplasmanına çıkacak.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı 0-0 sona ermişti.

YORUMLAR
500
Şampiyon Trabzonspor, sezonu Medipol Başakşehir deplasmanında tamamlıyor Şampiyon Trabzonspor, sezonu Medipol Başakşehir deplasmanında tamamlıyor Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir sezonu Trabzonspor maçıyla tamamlayacak - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
10:16 Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu
10:07 Rusya Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor! Sivillerin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdular
09:53 Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!"
09:50 Miralem Pjanic'ten, Beşiktaş'a veda!
09:34 Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
09:16 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 11:00:03. #1.11#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir sezonu Trabzonspor maçıyla tamamlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement