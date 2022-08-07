Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Nacer Chadli ve henüz tam hazır olmayan Mesut Özil 'in forma giymesi beklenmiyor.

Turuncu-lacivertli ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Lucas Biglia , Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patrik Szysz ve Francis Nzaba, teknik direktör Emre Belözoğlu 'nun görev vermesi halinde Medipol Başakşehir formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, sezonu yarın Kasımpaşa maçıyla açacak - Son Dakika

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