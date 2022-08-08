Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

08.08.2022 21:23
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Başakşehir, mücadeleden de 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Serdar'ın sağ kanattan gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Mounir kafayı vurdu ancak savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

57. dakikada Kasımpaşa savunmasında Yasin'in hatası sonrasında topu kapan Serdar çaprazdan bekletmeden şutunu çıkardı ancak kaleci Ertuğrul topu kornere yolladı.

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Erdem'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

74. dakikada taç atışında Mahmut'la paslaşan Caiçara bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Mounir'in kafa vuruşunda fark 3'e çıktı. 3-0

77. dakikada Petretta'nın Deniz Türüç'ü düşürmesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Deniz Türüç geldi. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0

82. dakikada Celina'nın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden ortada Yunus Mallı meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta Volkan Babacan iyi yer tutarak gole izin vermedi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Junior Caiçara xxx, Duarte xxx, Epureanu xxx (Touba dk. 80 ?), Lucas Lima xxx, Youssouf Ndayishimiye xxx (Bigila dk. 59 xxx), Serdar Gürler xxx (Deniz Türüç dk. 69 xxx), Danijel Aleksic xxx (Berkay Özcan dk. 68 xxx), Mahmut Tekdemir xxx (Ömer Ali dk. 81 ?), Mounir Chouiar xxx, Patryk Szysz xxx

Yedekler: Muhammet Şengezer, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Muhammet Arslantaş, Stefano Okaka

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Florent Hadergjonaj x, Jeffrey Bruma x, Recep Yemişçi x (Yasin Özcan dk. 46 x), Raoul Petretta x, Aytaç Kara x (Turgay Gemicibaşı dk. 46 x), Mamadou Fall x, Haris Hajradinovic x, Valentin Eysseric x (Yunus Mallı dk. 63 x), Ben Ouanes x (Celina dk. 52 x), Stephane Bahoken x (Erdem Çetinkaya dk. 63 x)

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Ahmet Engin, Feyzi Yıldırım, Ali Demirel

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Aleksic (dk. 22), Szysz (dk. 38), Mounir (dk. 74), Deniz Türüç (dk. 77 pen.) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye (M.Başakşehir), Hajradinovic, Yasin Özcan, Petretta (Kasımpaşa) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Deniz Türüç, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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