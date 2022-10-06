Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Letonya'ya geldi - Son Dakika
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Letonya'ya geldi

06.10.2022 19:24
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Letonya'ya geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Letonya ekibi RFS ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu Riga'ya geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Letonya ekibi RFS ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu Riga'ya geldi.

Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle dün takımla Letonya'ya gelemeyen Emre Belözoğlu, İstanbul'dan kalkan uçakla başkent Riga'daki uluslararası havalimanına ulaştı.

Karşılaşmanın başlamasına 3 saat kala Riga'ya gelen Belözoğlu, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İki-üç gün benim için zorlu geçti. Çok ağır ateşlendim. Bugün takımla birlikte olmak için gelmem gerekiyordu. Bakalım inşallah hayırlı bir sonuçla ülkemize döneriz. Biraz daha iyiyim, vücudumda hafif bir kırgınlık var ama yine de takımla beraber olmak istedim. Bugün Erdinç hocada biraz yük olacak." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nu havalimanı çıkışında Letonya'da okuyan bir grup Türk öğrenci de karşıladı. Öğrenciler, Belözoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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RFS-Medipol Başakşehir maçının ardından RFS-Medipol Başakşehir maçının ardından Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3. hafta maçında Letonya temsilcisi RFS ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3. hafta maçında Letonya temsilcisi RFS ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Letonya'ya geldi - Son Dakika

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