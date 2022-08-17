Erdinç Sözer: "Hedefimiz maçı kazanmak ve tur atlamak" - Son Dakika
Üye Girişi

Erdinç Sözer: "Hedefimiz maçı kazanmak ve tur atlamak"

17.08.2022 17:49
Erdinç Sözer: "Hedefimiz maçı kazanmak ve tur atlamak"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Erdinç Sözer, Royal Antwerp maçındaki hedeflerinin kazanmak ve gruplara kalmak olduğunu söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Erdinç Sözer, Royal Antwerp maçındaki hedeflerinin kazanmak ve gruplara kalmak olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir yarın saat 20.45'te evinde Belçika ekibi Royal Antwerp ile mücadele edecek. Maçın öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Yarın önümüzde çok önemli bir maçımız var. Antwerp çok kaliteli bir takım. Bizim gibi pas oyunu tercih ediyorlar. Organize bir takım. Mark van Bommel Wolfsburg'ta hocalık yapmıştı. Oyun sistemini az çok biliyorum. Kuvvetli bir takıma karşı oynayacağız. Biz de kuvvetli bir takımız. Kuvvetli bir pas oyunumuz var. Organize bir takımız. Her konuda takımı hazırlayıp, yarın güzel bir netice ile deplasmana gitmek istiyoruz. Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak. Takımız çok istekli ve motive. Hedefimiz gruplara kalmak" diye konuştu.

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in UEFA listesine eklenmesinin hatırlatılması üzerine Sözer, "Mesut'u listeye aldık. 4-5 haftadır iyi çalışıyor, çok istekli. İdmanı bekleyip, yarın durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı Başakşehir-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek Başakşehir-Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Kaynak: İHA

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: 'Hedefimiz maçı kazanmak ve tur atlamak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede! Çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 Çocuğunu görmeye eski eşinin evine gitti, kadının sevgilisi tarafından başından vuruldu!
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 17:49:43. #1.12#
SON DAKİKA: Erdinç Sözer: "Hedefimiz maçı kazanmak ve tur atlamak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement